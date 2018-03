Max Verstappen: Assen na aanpassingen geschikt voor Formule 1

AUTOSPORT - Max Verstappen ziet het wel zitten: een Formule 1-race in Nederland. Het TT Circuit in Assen is volgens hem een geschikte locatie, al moeten er wel wat aanpassingen aan de baan worden gedaan.

Dat zegt Verstappen tegen Motorsport.com . "Vooral voor het inhalen. Volgens mij is het circuit meer voor de MotoGP gebouwd. Maar er staan meer banen op de kalender die niet ideaal zijn. Het is even afwachten, we zien het wel als het zover is," aldus de coureur die in 2015 al in een Formule 1-auto over het circuit reed.Een Nederlandse Grand Prix, waar die ook komt, lijkt Verstappen fantastisch. "Als het zou gebeuren, dan is dat natuurlijk heel mooi. Dan is het een en al oranje."Of de Formule 1 naar Assen komt is nog de vraag. Het TT Circuit kreeg een positieve beoordeling van autosportfederatie FIA, maar eerder deze week werd duidelijk dat de directie van de Formule 1 voor nieuwe Grand Prix-locaties de voorkeur geeft aan stratencircuits De gemeente Assen en de provincie Drenthe doen momenteel onderzoek naar de economische gevolgen van een eventuele Formule 1-race op het TT Circuit.