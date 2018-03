Deel dit artikel:











TT-winnaar Ralf Waldmann (51) overleden Ralf Waldmann werd 51 jaar (Foto: EPA/Emilio Morenatti)

MOTORSPORT - Oud-motorcoureur Ralf Waldmann is overleden. De Duitser, die in 2009 zijn loopbaan beëindigde, werd 51 jaar.

Waldmann kwam tussen 1986 en 2009 uit in 169 wedstrijden in de 80cc-klasse, de 125cc-klasse en de 250cc-klasse.



TT-Assen

In Assen kwam Waldmann twee keer als eerste over de streep. In 1991 zegevierde hij in de 125cc-klasse en de 250cc won hij in 1996. Hij behaalde in totaal twintig overwinningen en eindigde dertig keer op het podium. In 1997 liep Waldmann de wereldtitel in de 250cc-klasse mis op twee punten van Max Biaggi.



De doodsoorzaak van Waldmann is nog niet officieel bekend, maar het zou om een hartaanval gaan. Waldmann werkte sinds enige tijd als analist bij Eurosport. Ruim vier maanden geleden overleed zijn voormalige teambaas Stefan Kiefer, ook op 51-jarige leeftijd.