Joodse oorlogskinderen vertellen hun verhaal aan jonge acteurs Oorlogsoverlever Fred van Vliet (uiterst rechts) in gesprek met jonge acteurs over zijn leven (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

WESTERBORK - De jonge acteurs van Theater Na de Dam moeten het allemaal nog verwerken. Maar tijdens hun theatervoorstelling die ze 4, 5 en 6 mei opvoeren zal het levensverhaal van drie joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog grote invloed hebben.

Geschreven door Hielke Meijer

In Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseerde Theater Na de Dam de ontmoeting met drie overlevenden die als baby gered werden. Zij hoorden pas jaren na de oorlog van hun pleegouders wat hun afkomst was. En vaak duurde het nog veel langer voor ze dat verhaal tot zich door lieten dringen.



Zoektocht naar identiteit

Het toneelstuk gaat over hoe joden samen met het verzet er soms in slaagden hun kinderen te redden, terwijl ze zelf de dood tegemoet gingen, vertelt regisseur Mariëtte Berbé.



"We richten ons niet alleen op de periode 1940-1945, maar ook op het effect dat die periode op het leven van die kinderen daarna gehad heeft. Over de zoektocht die ze hebben gehouden naar hun identiteit na de oorlog", zegt Berbé.



Theater Na de Dam is een theatermanifestatie die plaatsvindt rond de Nationale Dodenherdenking. Op verschillende plaatsen in het land zijn voorstellingen. Het theater is dit jaar voor de tweede keer in Drenthe en werkt samen met Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het stuk wordt gemaakt samen met jonge lokale acteurs.



Pleegouders

De jonge acteurs spraken bijvoorbeeld met Max Degen (76). Hij werd door een Amsterdamse verzetsgroep uit handen van de Duitsers gered. Zijn ouders en broertje kwamen om in concentratiekamp Sobibor, maar Max overleefde bij pleegouders in Zaandam. Tot zijn 18e heette hij Max Schaap. Pas toen hij werd opgeroepen voor militaire dienst, heette hij weer Max Degen.



Fred van Vliet (76) is zoon van een Joods echtpaar uit Polen, dat via Oostenrijk naar Nederland vluchtte. Zijn ouders werden in de oorlog in Amsterdam opgepakt. Fred werd gered en naar een onderduikadres in Sneek gebracht. Na een gelukkige jeugd duurde het tot 1991 voordat hij zijn verleden onder ogen durfde te komen. Eigenlijk heet hij Fred Schachner. maar zijn achternaam heeft hij gehouden om zijn pleegouders niet te kwetsen.



Heel aangrijpend

Romee de Valk is een van de jonge acteurs. Ze ontmoette een derde overlevende, Ies Leefsma, en ze is erg onder de indruk: "Ik vond het heel spannend en heel aangrijpend wat hij heeft meegemaakt en hoe hij het nu ziet. We moeten nu zelf een verhaal maken en laten zien hoe het was. Ik kan me niet voorstellen hoe hij het heeft gevoeld. Ik kan het me echt niet voorstellen."