Sisr sprint naar zege in Ronde van Drenthe Frantisek Sisr juicht (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

WIELRENNEN - Frantisek Sisr heeft de Ronde van Drenthe op zijn naam geschreven. De Tsjechische renner van CCC Sprandi Polkowice won de sprint van een vluchtersgroep.

Na 192 kilometer kwam Sisr voor de Belgen Dries de Bondt en Preben van Hecke over de finish.



Beste Nederlander was Wesley Kreder ui Leiden van Wanty-Groupe Gobert. Hij kwam als vijfde over de streep.



