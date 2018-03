Deel dit artikel:











Sterke hervatting GOMOS na winterpauze Het publiek in Assen kreeg vijf goals voorgeschoteld (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - In Assen heeft GOMOS een goede uitzege geboekt. Competitiegenoot Asser Boys werd, na een lange winterpauze, met 1-4 aan de kant gezet.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Na elf wedstrijden staat GOMOS op de derde plaats in de tweede klasse K. Doordat de formatie uit Norg de minste verliespunten heeft, slechts één verliespartij en puntendeling, behoort de koppositie tot de mogelijkheden. Een rappe en doeltreffende counter van spitsenduo Siegers-Drenth onderstreepte de intenties van de gasten.



Strafschop

Ook aan de overkant bleven kansen niet uit. Zo werd een inzet van Smeenge onschadelijk gemaakt door GOMOS-doelman Koning. Na een half uur spelen sloegen de geel-zwarten opnieuw toe in de omschakeling. Een nieuwe voorzet van Siegers werd door Asser Boys-back Meertens ongelukkig binnen gegleden: 0-2.



Een kwartier na rust deelde GOMOS de genadeklap uit. Aanvaller Siegers ontfutselde de bal, gaf voor en zag Drenth zijn tweede goal maken. Na drie assists liet Siegers, tien minuten later, vanaf de stip zelf het net bollen. De 18-jarige invaller Krause versierde even daarvoor een strafschop.



Westerveen

Vijf minuten voor tijd was Westerveen verantwoordelijk voor de eretreffer van Asser Boys. Tot gejuich leidde de degelijke goal niet. Door de 1-4 overwinning blijft GOMOS derde. De mannen van coach Wim Bakering moeten door het winterse weer van de afgelopen weken nog vier duels inhalen.