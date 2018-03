FC Amboina doet zichzelf tekort in topduel

VOETBAL - FC Amboina heeft het topduel in de zondag 5e klasse D tegen Eenrum verloren. Op eigen veld ging de koploper met 0-1 onderuit tegen de nummer twee van de ranglijst. Het beslissende doelpunt viel in de 72e minuut en werd gescoord door Nick Rijzinga.

De uitzending van Onze Club met vijf samenvattingen

Alle uitslagen zondagamateurs

MSC wint spektakelstuk met vier penalty's

Alcides wint ruim, concurrent Hoogeveen verliest

Sterke hervatting GOMOS na winterpauze

Bijzonder zuur voor de Assenaren was dat het doelpunt van Eenrum ook de enige kans was voor de Groningers in de hele wedstrijd. FC Amboina daarentegen liet vele kansen onbenut.Fc Amboina startte sterk en kreeg al in de eerste minuut de kans om op voorsprong te komen. Een fraaie trap van Raphaël Tunyluhulima bereikte Reind Ziengs, maar de inzet van de topscorer ging via een verdediger in het zijnet. Een kopbal van Daniël Zimmerman en een inzet van Niels Manuputty misten eveneens het doel en ook een kopbal van Raphaël Tunyluhulima, kort voor de rust, leverde geen resultaat op.Ook na rust bepaalde de thuisclub het spelbeeld. Een afstandschot van Daniël Zimmerman werd gepakt door keeper Anton Brontsema en een inzet van Gerson Siwabessy ging net over het doel. Na een kwartier werd Eenrum aanvaller Bobo Miedema, na twee keer geel, met rood weggestuurd door scheidsrechter Vegter uit Bedum. Maar ook in overtal lukte het de Assenaren niet om de score te openen. Geheel tegen de verhouding in viel het doelpunt aan de andere kant. Een vrije trap van Siebrand Solinger werd van richting veranderd door Amboina middenvelder Sjonnie Kleef en kwam voor de voeten van Tim Spijk. Amboina keeper Jeremy Pentury keerde in eerste instantie het schot, maar was daarna kansloos op de inzet van Nick Rijzinga (0-1).In de slotfase was de thuisclub nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar het doelpunt viel niet en zo verloor Fc Amboina drie kostbare punten in de race om het kampioenschap.Ondanks de nederlaag blijft FC Amboina koploper in de zondag 5e klasse D. De Assenaren hebben 28 punten uit 12 duels. Eenrum volgt op drie punten maar heeft ook nog drie wedstrijden in te halen.