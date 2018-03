Andrea Deelstra prolongeert Nederlandse titel veldlopen

ATLETIEK - Andrea Deelstra uit Dwingeloo heeft de Nederlandse crosstitel bij de vrouwen met succes verdedigd.

De afgelopen week 33 jaar geworden Drentse was in de 9 kilometer lange cross in het Amsterdamse Bos een klasse apart. Op bijna twee minuten achterstand snelde Julia van Velthoven naar het zilver. Triatlete Rachel Klamer pakte het brons.Deelstra, die bij de Spelen in Rio op de marathon uitkwam, was vorig jaar ook al veruit de beste in Amsterdam.