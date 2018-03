MSC wint spektakelstuk met vier penalty's

VOETBAL - MSC heeft na twee zware nederlagen weer een overwinning geboekt in de hoofdklasse A. De Meppelers waren in een onvervalst spektakelstuk in Delft te sterk voor DHC: 4-6.

MSC behoudt door de zege de aansluiting met de bovenste ploegen in de hoofdklasse. De equipe van trainer Berry Zandink staat op de zevende plek.Het zag er geruime tijd niet naar uit dat het duel zich op een knotsgekke wijze zou ontvouwen. De openingstreffer van Mehran Ali Pour Asli viel namelijk pas na ruim een half uur. Twee minuten later kwam MSC op 0-2 via Camiel Fidom. DHC maakte voor de pauze de 1-2 en liet in de tweede helft ook de gelijkmaker aantekenen.MSC kreeg via een strafschop een uitgelezen kans om opnieuw aan de leiding te komen en Justin Benjamins faalde niet: 2-3. Dankzij een doelpunt van Fidom en een benutte penalty van Ali Pour Asli liep de Drentse formatie verder uit. DHC kreeg echter ook een strafschop en maakte vanaf elf meter de 3-5.Niet veel later lag de bal weer op de stip, nu in het voordeel van MSC. Remco van Keulen benutte de vierde penalty van de middag: 3-6. Quinten van de Kraaij legde daarna de 4-6 eindstand vast. De score had zelfs nóg hoger kunnen uitvallen, maar de paal stond enkele treffers in de weg.