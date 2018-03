Deel dit artikel:











Deze week in de Drentse natuur: veel aandacht voor vrijwilligers en lentekriebels bij dassen Tijdens NLdoet staken veel vrijwilligers de handen uit de mouwen (foto: Tiffany Frasa)

De afgelopen week hadden we veel aandacht voor vrijwilligers. Zo deden we verslag tijdens NLdoet en zetten we Henk Mulder van de Jeneverbesbrigade in het zonnetje. Wat er nog meer gebeurde lees je hieronder.