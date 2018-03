Deel dit artikel:











E&O sluit eredivisie af met overwinning Joop Fiege kijkt toe (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - E&O heeft de competitie afgesloten met een overwinning. De manschappen van trainer Joop Fiege wonnen op bezoek bij Aalsmeer 2 met 27-31.

Voor E&O stond er in de laatste reguliere competitiewedstrijd niet veel meer dan de sportieve eer op het spel. De Emmenaren moesten twee weken terug, na de nederlaag bij Houten (26-22), een streep zetten door deelname aan de play-offs voor een ticket voor de BENE-League. E&O sluit het seizoen af als vijfde.



Vrouwen E&O blijven puntloos

De vrouwen van E&O gaan met nul punten de degradatiepoule in. In speelronde achttien werd met 44-20 verloren bij VOC in Amsterdam. Hekkensluiter E&O mag in de degradatiepoule proberen om in de eredivisie actief te blijven.