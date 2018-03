Pijnlijk puntenverlies Dalen tegen CEC

VOETBAL - Dalen leed op eigen veld gevoelig puntenverlies in de strijd om de titel in de 3e klasse C. Koploper Dalfsen won met 1-0 van UVC en deed dus wat het doen moest. Dalen verzuimde te winnen. Voor de tweede keer dit seizoen wist de formatie van trainer Bert Doldersum niet te winnen van CEC: 2-2.

Door het gelijkspel is de achterstand van Dalen nu 14 punten op Dalfsen, al heeft de koploper wel vier duels meer gespeeld.Eerder dit seizoen waren de blauwhemden in Emmer-Compascuum met 3-2 te sterk. Nu stelden de gasten teleur en had Dalen, zeker op basis van de voetballende intenties, de zege verdiend. Maar tot twee keer toe gaf de thuisclub een voorsprong weg. "Onbegrijpelijk", vond Doldersum. "Bij beide goals doen wij het niet goed. Er is totaal geen druk op de bal. Dan vliegt de eerste goal er nog geweldig in, maar bij die tweede gaat ook niemand in duel en reageert onze keeper ook niet goed."In een slechte eerste helft, op een zeer moeilijk te bespelen veld, viel er nauwelijks wat te genieten voor het publiek. Kansen waren op één hand te tellen. Het dichtst bij een treffer was Dalen, maar de inzet van Tijmen Venhorst werd gekeerd door CEC-doelman Gerben Springer.Het venijn zat overduidelijk in de staart van de wedstrijd. Zo´n twintig minuten voor tijd schoot Peter Harkes Dalen naar 1-0, nadat hij prima de diepte in werd gestuurd door Venhorst. De 1-1 kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. CEC-verdediger Jordy Eggengoor mocht zomaar twnitig mieter dribbelen met de bal en haalde op zo'n 25 meter van de goal verwoestend uit. Rick Braam was kansloos: 1-1Uit een gemakkelijk gegeven vrije bal zorgde Steven Balstra voor de 2-1 en zo leek Dalen op weg naar een verdiende driepunter. Die kwam er niet. In de 90e minuut mocht CEC de bal simpel voorzetten en ging niemand bij Dalen in duel met Michel Kingma, die met een kopbal Braam verschalkte: 2-2.