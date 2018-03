Deel dit artikel:











Julian (14) uit Eexterveenschekanaal vermist Julian (14) wordt sinds 18:30 vermist (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

EEXTERVEENSCHEKANAAL - De politie is op zoek naar de 14-jarige Julian uit Eexterveenschekanaal. Hij wordt sinds vandaag vermist.

Julian is rond 18:30 vanavond lopend vertrokken. Hij heeft volgens de politie een geestelijke beperking.



De jongen is ongeveer 1.85m lang, heeft een slank postuur en steil blond haar. Op het moment van zijn vermissing droeg hij een zwarte jas, een spijkerbroek en witte sportschoenen.



Wie tips heeft over Julian, wordt gevraagd 112 te bellen.