Alcides wint ruim, concurrent Hoogeveen verliest

VOETBAL - Alcides heeft geen steek laten vallen tegen Rolder Boys. De koploper van de eerste klasse F won met 0-3 op bezoek bij de hekkensluiter.

Frank Fokke was met twee doelpunten de gevierde man bij Alcides. Ryan Luijckx nam de overige treffer van de Meppelers voor zijn rekening. Alcides heeft drie punten voorsprong op Hoogeveen, maar speelde wel twee wedstrijden meer. Over een maand treffen de nummers één en twee elkaar in een rechtstreekse confrontatie.Hoogeveen liet dure punten liggen in de titelstrijd. De uitwedstrijd tegen Noordster ging met 3-2 verloren. Een met een penalty en een rode kaart bestrafte overtreding van Jelmer Wieringa bleek bijzonder duur voor Hoogeveen. Vanaf elf meter besliste Noordster daarna het duel.Emmen, de nummer drie van het klassement, blijft ook een rol spelen in de race om het kampioenschap in 1F. Voor eigen publiek werd LAC Frisia met 3-0 geklopt.FC Assen verliet de laatste plaats dankzij een 2-3 zege bij WVV. Het eveneens laaggeklasseerde Nieuw Buinen speelde gelijk tegen Bergum: 1-1.