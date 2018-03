Deel dit artikel:











Onze Club Junior Cup: CEC walst over HZVV heen, Hoogeveners uitgeschakeld

VOETBAL - Voor HZVV zit de eerste editie van de Onze Club Junior Cup erop. De formatie uit Hoogeveen verloor ook de tweede poulewedstrijd. Na de 2-0 nederlaag tegen WNBC gingen de rood-witten, die werden gecoacht door Cas Peters en Kjell Scherpen, met liefst 9-2 onderuit tegen CEC.

De ploeg uit Emmer-Compascuum kwam voor het eerst in actie en werd door de omstanders meteen tot grote favoriet gebombardeerd. Terecht, want het team van coaches Omran Haydary en Anco Jansen bulkt van het talent. Joris van de Berg was de topschutter van de wedstrijd. Hij maakte een loepzuivere hattrick.



In de slotfase, toen het duel allang gespeeld was, deed HZVV iets terug. Michelle van Santen en Damiën Willems maakten de eindstand iets draaglijker.



'Het was niet goed genoeg'

"Het was gewoon niet goed genoeg wat we lieten zien", aldus HZVV-speler Zefanja Schonewille. "De uitschakeling is dan ook terecht."



'We hebben als team gespeeld'

Volgens CEC-speler Thijs Herder was de zege vooral het gevolg van een ijzersterk collectief optreden. "We hebben echt als team gespeeld. Dat was ook het advies van onze coaches. We moesten samen aanvallen en ook samen verdedigen en dat ging heel goed. Of we een favoriet zijn voor de eindzege? Ja, absoluut. We gaan ervoor."