FC Emmen hoopt in Oss op hulp van RKC

VOETBAL - De opdracht voor FC Emmen, morgenavond in Oss, is duidelijk. De Drentse club moet winnen van FC Oss en vervolgens hopen op hulp van RKC, dat één punt of meer moet pakken bij FC Dordrecht. Lukt dat, dan is Emmen winnaar van de 3e periodetitel en pakt de club voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 weer een prijs.

Na de thuisnederlaag, vrijdag tegen Jong AZ, heeft Emmen het niet meer in eigen hand. Toch zal de ploeg van Dick Lukkien hoe dan ook willen winnen in Oss om zo in ieder geval te zorgen voor revanche.In totaal hebben zes ploegen nog een theoretische kans op de derde periodetitel, waaronder Jong Ajax en Jong AZ. Deze ploegen mogen niet aan de play-offs meedoen, maar kunnen wel een periodetitel pakken. Mocht dat gebeuren, dan neemt de nummer twee in de stand van de periode de prijs (55000 duizend euro, plus een play-off ticket) over. Eindigen Jong Ajax en Jong AZ op de 1e en 2e plek, dan gaat de geldprijs terug in de pot en plaatst geen enkele club ziich via deze periode voor de nacompetitie.De verwachting is dat Dick Lukkien één wijziging zal doorvoeren in zijn team. Op basis van de laatste training lijkt Mario Bilate terug te keren in de basis. Zijn laatste basisplaats had de spits op 3 november van het afgelopen jaar, in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. De terugkeer van Bilate, voorafgaand aan dit seizoen toch gezien als de eerste spits, gaat ten koste van Youri Loen waardoor Anco Jansen (de laatste weken naast Cas Peters in de spits) een linie zal zakken.Het is voor Bilate, die dit seizoen veel blessureleed kende, pas zijn derde basisplaats.In de thuiswedstrijd tegen FC Oss werd het, in oktober, 1-1. Cas Peters kopte de thuisclub toen nog naar 1-0, maar nadat Mario Bilate de paal raakte zorgde Rick Stuy van den Herik voor de gelijkmaker.FC Oss - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint, net als de wedstrijd, om 20.00 uur.