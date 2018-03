Deel dit artikel:











Stroomstoring Vries deels verholpen: nog 200 huishoudens zonder stroom [update] Netbeheerder Enexis werkt aan een oplossing (foto: Enexis)

VRIES - Zo'n 3.400 huishoudens in Vries en omgeving zaten vanochtend vroeg zonder stroom.

Volgens netbeheerder Enexis ligt de oorzaak in de Koekoekstraat, aan de westkant van het dorp. Ook mensen in onder meer Assen, De Punt, Tynaarlo, Taarlo, Zeegse en Bunne hebben momenteel geen stroom.



"Maar rond 6.50 uur is de helft weer bijgeschakeld, dus er zitten nu nog zo'n 1.600 klanten zonder stroom", zegt Jan Bakker van Enexis. "Op tweehonderd klanten na, aan de Taarloseweg en de Heidenheim in Vries, heeft iedereen weer stroom."



Deze klanten zullen iets langer geduld moeten hebben. "De kabel waar het euvel in zit, moet nog worden doorgemeten. Dus dat duurt nog iets langer." De oorzaak van stroomstoring is nog niet bekend.