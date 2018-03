Deel dit artikel:











Stroomstoring in Vries Netbeheerder Enexis werkt aan een oplossing (foto: Enexis)

VRIES - Mensen in Vries beginnen de dag in het donker. In het dorp ontstond vannacht een stroomstoring.

Volgens netbeheerder Enexis ligt de oorzaak in de Koekoekstraat, aan de westkant van het dorp. Inwoners van Vries melden dat het een grote storing is. Ook vanuit het buitengebied komen meldingen binnen.



Enexis verwacht dat de storing binnen twee tot drie uur is verholpen.