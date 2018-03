Deel dit artikel:











N34 tussen Hardenberg en Witte Paal zes weken dicht De N34 tussen Hardenberg en Witte Paal (foto: Van Oost Media)

HARDENBERG - Wie vanuit Drenthe, via Hardenberg naar de rest van Nederland wil, kan voorlopig niet over de N34.

Vanwege het ombouwen van het Overijsselse deel van de weg naar een 100-kilometerweg, is de N34 tussen Hardenberg en het knooppunt Witte Paal tot 20 april afgesloten.



Omleidingen

Het verkeer wordt omgeleid via de A37 en N48. Verkeer richting Ommen krijgt bij knooppunt Holsloot met de omleiding te maken.



Verkeer in noordelijke richting over de N48 wordt bij de kruising met de N377 over de A37 geleid. Automobilisten vanuit Zwolle worden op de A28 bij de afrit Nieuwleusen omgeleid.



Tunnels

Tijdens de afsluiting wordt de weg vernieuwd en breder gemaakt. Ook worden drie tunnels onder de N34 aangelegd.