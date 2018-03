Deel dit artikel:











Toekomst van de zorg in Drenthe in gevaar door personeelstekort Een tekort aan zorgpersoneel dreigt in Drenthe (foto: ANP XTRA / Roos Koole) Maarten van der Weijden trapt de week af in het water (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ASSEN - Drenthe stevent af op een ernstig tekort aan zorgpersoneel. Het aantal inwoners van 75 jaar of ouder in onze provincie stijgt, terwijl het aantal Drenten tussen de 35 en 55 jaar juist afneemt. De zorgvraag neemt toe, maar het aantal potentiële werknemers in de zorg daalt.

En dat terwijl er nu al veel openstaande vacatures in de sector zijn. Bij ZorgpleinNoord werd in juni 2017 voor het eerst de grens van duizend vacatures per maand doorbroken. Dat is bijna het driedubbele van het aantal banen in 2013. Landelijk staan er op dit moment 130.000 vacatures open.



Dat er steeds meer mensen in de zorg nodig zijn, komt behalve door de stijging van de zorgvraag, ook door kwaliteitseisen en vergrijzing bij het personeel. Bijna een kwart van de werknemers in de zorg is 55 jaar of ouder en stroomt de komende jaren uit.



De week van de zorg

Ook in 'De week van de Zorg' wordt deze week aandacht gevraagd voor het personeelstekort. Die week is volgens Lida Sterenberg van ZorgpleinNoord hard nodig. Volgens haar waren er in februari alleen in Drenthe al 365 openstaande vacatures. "Deze week organiseren we daarom bijvoorbeeld speeddates voor vacatures, maar ook voor studenten die zich willen oriënteren op hun vervolgopleiding."



Voormalig olympisch kampioen Maarten van der Weijden is ambassadeur van de zorg. Hij trapte De week van de Zorg vanochtend af door een duik te nemen in het zwembad bij VanBoeijen in Assen.