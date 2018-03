'Dat is je missie en die voer je uit'

ASSEN - Marinier Klaas was pas 21 jaar toen hij op 13 maart 1978 onderweg was naar al de tweede gijzeling in zijn carrière. Een jaar eerder was hij als marinier van de Bijzondere Bijstandseenheid (BBE) betrokken bij de bevrijding van de basisschool in Bovensmilde. Nu moest hij naar het provinciehuis in Assen.

Voor je het weet, is het allemaal achter de rug. Marinier Klaas

Het is vandaag veertig jaar geleden dat het provinciehuis in Assen werd gegijzeld. RTV Drenthe besteedt daar met meerdere verhalen aandacht aan.