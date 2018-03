Woning in Hollandscheveld overvallen [update]

In Hollandscheveld is een woning overvallen (foto: Persbureau Meter)

HOLLANDSCHEVELD - Aan de Wolgrasstraat in Hollandscheveld is vanochtend rond 8.00 uur een woning overvallen. Een man belde aan bij het huis en toen de bewoonster opendeed, bedreigde hij haar met een mes.

De vrouw gaf de overvaller wat geld, waarna hij ervandoor ging. Hoeveel geld de man heeft meegenomen, is niet duidelijk.De politie is nu op zoek naar de dader. Het zou gaan om een getinte man van zo'n 20 jaar oud. Hij is ongeveer 1.70 meter lang en droeg donkere kleding en een donkere muts.