Stelling: Ik zet mij actief in voor mijn buurt

ASSEN - Zet jij je nog actief in voor je buurt? Of heb je niet zoveel sociale binding met het dorp?

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt namelijk dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat we ons inzetten voor de buurt. Zo wordt een beetje 'naoberschap' niet langer als gewoon beschouwd.Dat kan problemen opleveren bij bijvoorbeeld mantelzorg voor dorpelingen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Het gaan dan met name om oudere dorpsbewoners.Ben jij eigenlijk actief voor je dorp? Of vind je dat niet zo belangrijk?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag ging de stelling over lezen. Zo'n 52 procent zegt aan te weinig te lezen, terwijl ruim 47 procent wel genoeg leest. In totaal brachten 1.254 mensen hun stem uit.