Boekenweek 2018: wat is er vandaag te doen? Vandaag worden er verhalen verteld en openen er pop-up-bibliotheken in Drenthe (foto: Pixabay.com)

De 83e boekenweek is van start gegaan en staat dit jaar in het teken van het thema 'Natuur'. De bibliotheken in Drenthe organiseren weer veel activiteiten, die deze week allemaal iets met de natuur te maken hebben.

Verhalen in Westerbork

Verhalenverteller Jeanet Landman staat vanavond in de bibliotheek in Westerbork. Ze vertelt er mysterieuze verhalen over de natuur die zijn geïnspireerd op volksverhalen uit het Noorden.



Uiteraard hebben de verhalen van Landman vanavond alles te maken met de natuur, gemixt met humor en historische feiten.



Pop-up-bieb

Op acht plekken in Drenthe duiken vandaag tijdelijke bibliotheken op. De pop-up-biebjes bestaan uit speciale boekenkasten met boeken en ander leen- of meeneemmateriaal over de natuur.



Je kunt de pop-up-biebjes vinden op de volgende locaties:







