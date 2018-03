Deel dit artikel:











Staking bij woningbouwcorporaties in Drenthe en Friesland Werkgevers willen nieuwe medewerkers minder gaan betalen, volgens FNV (foto: ANP / Danny van den Berg)

ASSEN - Werknemers van woningbouwcorporaties gaan op 27 maart staken. Ze willen een betere CAO.

Geschreven door Andries Ophof

De komende twee dagen bezoeken de vakbonden kantoren van corporaties in Drenthe en Friesland. Dit om te peilen hoe groot de actiebereidheid is onder het personeel. 'Opwarmacties' noemen de bonden het. Op 27 maart is er in Utrecht een landelijke stakingsdag.



Werknemers verdienen te veel

Bonden en personeel willen een loonsverhoging van twee procent voor 2017 en 3,5 procent voor 2018. Bovendien, zo zeggen de vakbonden, moet de werkdruk omlaag. Daarnaast moeten ouderen de mogelijkheid krijgen om minder te gaan werken, zodat jongeren deze uren kunnen opvullen.



Brancheorganisatie Aedes zegt in een brief aan de vakbonden dat het personeel van woningbouwcorporaties een goeie beloning krijgt voor hun werk. Die beloning ligt volgens Aedes zelfs boven het gemiddelde in Nederland. Dat verschil moet niet groter worden.



Volgens vakbond FNV willen werkgevers nieuwe medewerkers veel minder betalen dan nu het geval is. De lonen van managers moeten wel omhoog. FNV noemt dat "een schandalig pakket".