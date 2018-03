Deel dit artikel:











Automobilist overlijdt bij ongeluk in Stadskanaal De auto wordt door een bergingsbedrijf uit het water gehaald (foto: Van Oost Media)

STADSKANAAL - Een automobilist is vanochtend omgekomen nadat hij met zijn auto in het kanaal langs de Poststraat in Stadskanaal terechtkwam.





Duikers van de brandweer hebben de automobilist uit het water gehaald. Het slachtoffer was toen al overleden.



De oorzaak van de botsing is niet bekend. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Rond tien uur botsten twee auto's op elkaar waarbij een van de auto's in het water belandde, meldt RTV Noord