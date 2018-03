Live: Sportgala Drenthe

SPORT - In Hoogeveen wordt vanavond het Sportgala Drenthe gehouden.

Iedere gemeente leverde een regionale winnaar aan. Zij strijden om de titels sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van het jaar. De verkiezing is live te volgen in de stream hieronder.Naast deze categorieën is er ook de publieksprijs. Sudosa-Desto, TurnGroep Noord, en de Hi5Club dingen mee naar de titel ‘actiefste’ sportvereniging van Drenthe. Het publiek in De Tamboer mag vanavond in deze categorie live kiezen wie deze prijs mee naar huis neemt.