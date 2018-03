Kartrekker van het 'nieuwe' Hurry-Up: Ik ben geen Jezus

HANDBAL - Een vernieuwd Hurry-Up staat in de steigers. Althans: de bouwtekeningen zijn gemaakt. Opperman is keepertrainer Manuel Kremer.

Falke, Suelmann en Boonstra besloten te verlengen bij de club waar de spelersbudgetten naar beneden gaan. "We doen het uiterste om ook Vaidas Trainavicius te behouden", vertelt Manuel Kremer. De Litouwer kwam afgelopen week op kantoor. "Maar we hebben een bepaalde bandbreedte en die is minder dan vorig jaar. We hebben nog geen hoofdsponsor. Daar zijn we druk mee bezig. Maar ook met het verbreden van onze selectie."In de lente gaat Hurry-Up strijden om lijfsbehoud in de BENE-League. "Ik denk dat we aan onze stand verplicht zijn eerste in de nacompetitie te worden", zegt kartrekker Kremer. Competitiegenoot Quintus en eredivisionisten Houten en DFS Arnhem wachten. "Het zijn zes wedstrijden waar we volle bak moeten gaan. Het klasseverschil moeten we gewoon duidelijk laten zien."Na de zomer wil de club uit Zwartemeer met een grotere groep trainen. Nieuwe spelers bleven tot nu toe uit. Kremer grapt: "Ik zeg vaak tegen de jongens: 'ik ben geen Jezus'. Ik kan moeilijk van twee broden vier maken. Aan de andere kant hebben we een goed verhaal. We willen meer gaan trainen om aansluiting te krijgen bij de vier bovenste ploegen in de BENE-League.""We kunnen wel zes fantastische spelers hebben en vier keer trainen, maar daar komen we er niet mee. Dat zien we dit seizoen", is Kremer eerlijk. "We zijn nu aan het praten met jongens die nummer zes, zeven of acht zijn bij de andere ploegen uit de BENE-League. Die voor hun gevoel misschien te weinig speeltijd krijgen. Als er straks drie schaapjes weer over de dam zijn, dan komt de rest ook wel goed."Hurry-Up is ook nog actief in de bekercompetitie. Eind maart nemen de oranjehemden van vertrekkende hoofdtrainer Martin Vlijm het in de kwartfinale op tegen Bevo. Het treffen wordt afgewerkt in Panningen.