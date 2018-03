Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 12 maart Maarten van der Weijden trapte vandaag 'de week van de zorg' af (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

In het nieuws in een minuut van 12 maart een woningoverval in Hollandscheveld. Verder Maarten van der Weijden die De Week van de Zorg aftrapte.

En 20 jonge acteurs gingen in gesprek met Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Hun verhalen gebruiken de acteurs voor de theatervoorstelling Theater na de Dam.