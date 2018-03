Video: ree, das en konijn aan de struun

Wie een cameraval in zijn of haar tuin zet, is haast gegarandeerd van mooie beelden van nachtelijk bezoek. Ook voor de nachtcamera van onze producent Jan Dijk liepen dieren langs.

Zo snuffelde er een konijn door de tuin van Jan, waarschijnlijk op zoek naar iets lekkers. Ook spotte de cameraval een mank lopende ree. Hinkend bewoog het dier voor de camera langs.Op de camera legde Jan ook een das vast. Het dier groef kuiltjes en deed er zijn behoefte in. Dat doen dassen niet alleen om zichzelf te ontlasten, maar ook om het territorium te markeren. Andere dassen weten dan dat ze niet welkom zijn in dat gebied.Boswachter Kees van Son vindt dat iedereen eigenlijk een camera in zijn of haar tuin op moet hangen. "Er spookt 's nachts van alles rond in je tuin. Daar hoef je niet ruimtelijk voor te wonen. Als ik en camera op zou hangen, leg ik ongetwijfeld bunzings, steenmarters en reeën vast. Afgelopen week kregen we bijzondere beelden van Tonnie Sterken. Zijn cameraval had wat weg van een peepshow, want twee dassen kozen ervoor om vlak voor de lens nieuwe dasjes te maken.Heb je ook een leuk natuurfilmpje en wil je die met ons delen? Dat kan via dit formulier . Of word lid van de Facebook-groep Jouw ROEG! en deel je video daar.