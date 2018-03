Deel dit artikel:











Oorlogshelden uit Beilen krijgen na ruim zeventig jaar postuum de Yad Vashem-onderscheiding Vier mensen ontvingen vandaag de Yad Vashem-onderscheiding (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) De familie Viëtor (links) krijgt de onderscheiding (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

BEILEN - Na 73 jaar ontvangt oud-politieagent Niek Viëtor uit Beilen postuum de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding. Viëtor speelde een cruciale rol bij het redden van zeker twaalf Joodse levens tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Geschreven door Josien Feitsma

Ook zijn vrouw Liena Viëtor-Schuur en het echtpaar Lubbertus en Geertje Reefhuis-Boekel kregen postuum de onderscheiding.



Yad Vashem

De Yad Vashem-onderscheiding is een eretitel die door Israël wordt gegeven aan niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hielpen onderduiken, ontkomen en overleven. Het staat voor Rechtvaardige onder de Volkeren. Onder meer het dorp Nieuwlande ontving deze onderscheiding.



Onderduikers

Nicolaus Gerardus (Niek) Viëtor was tijdens de Tweede Wereldoorlog politieagent in Beilen. Daardoor wist hij van te voren van geplande razzia's en andere gevaarlijke situaties en waarschuwde hiervoor. "Mijn moeder deed boodschappen en meneer Viëtor kwam haar tegen en was blijkbaar ook naar haar op zoek. Hij zei tegen haar dat ze moest onderduiken want vanavond zou er wat staan te gebeuren," vertelt getuige David Rosenberg.



Leider van de illegaliteit

Viëtor hielp ook gestrande geallieerden, pikte Viëtor Joden op die wisten te ontsnappen uit Kamp Westerbork en regelde hij verschillende onderduikadressen voor Joden uit de omgeving. Wanneer niet meteen een onderduikadres gevonden werd, konden de Joden tijdelijk bij Viëtor en zijn vrouw verblijven.



Maar Viëtor deed in die tijd nog meer. Hij en zijn vrouw gingen ook langs bij de onderduikers en regelden voedselbonnen. Daarnaast verwijderde hij namen van Joodse families van de transportlijst voor Westerbork. Viëtor werd in die tijd niet voor niets als de leider van de illegaliteit in Beilen gezien.



Vandaag kreeg Viëtor postuum de officiële Joodse erkenning. Omdat Viëtor kort na de oorlog om het leven kwam, waren familieleden bij de ceremonie aanwezig om de onderscheiding in ontvangst te nemen. "Wij zijn de derde generatie na deze dappere mensen en dankzij hun moed, kennen wij het leven in angst niet," vertelt achterkleinkind Manon Wolters tijdens de ceremonie.



Vernoeming

Naast de Yad Vashem-onderscheiding wordt Viëtor sinds vanmiddag ook geëerd met een eigen parkje. Het stuk groen aan de aan de Julianastraat gaat vanaf nu door het leven als het Nico Viëtor plantsoen. Hier hadden de Historische Vereniging en de Stichting Stolpersteine om gevraagd.



"Ik ben ontroerd dat tegenover mijn ouderlijk huis een plantsoen is vernoemd naar mijn vader. Mijn vader zou zeer vereerd zijn als hij kon zien wat er allemaal voor hem is mogelijk gemaakt," vertelde dochter Coby Wolters-Viëtor bij de bekendmaking.