Deel dit artikel:











'Naaktbeelden uit sauna Peize staan op pornowebsite' Op internet circuleert een filmpje uit de doucheruimte van de sauna in Peize (foto: pixabay.com)

PEIZE - Op de pornowebsite Xhamster.com circuleert een filmpje dat gemaakt is in de sauna in Peize. De video zou gemaakt zijn in een van de doucheruimtes.





SpaWell, dat de sauna in Peize vorig jaar overnam, zegt tegen



Het gaat in het geval van Peize niet om gehackte beveiligingscamera's. Mogelijk is het filmpje gemaakt met een mobiele telefoon. De laatste week is er veel ophef ontstaan over camerabeelden uit sauna's. Zo waren er korte tijd beelden te zien van oud-speelsters van het Nederlandse handbalteam in een sauna in het Gelderse Nederasselt. Volgens het Groningse nieuwsplatform Sikkom gaat het om een filmpje met naaktbeelden dat vier jaar geleden online werd geplaatst en ruim 250.000 keer is bekeken.SpaWell, dat de sauna in Peize vorig jaar overnam, zegt tegen Dagblad van het Noorden dat het om oude beelden gaat. Daarnaast eist SpaWell volgens de krant dat de pornowebsite het filmpje verwijdert en dat het overweegt aangifte te doen.Het gaat in het geval van Peize niet om gehackte beveiligingscamera's. Mogelijk is het filmpje gemaakt met een mobiele telefoon. De laatste week is er veel ophef ontstaan over camerabeelden uit sauna's. Zo waren er korte tijd beelden te zien van oud-speelsters van het Nederlandse handbalteam in een sauna in het Gelderse Nederasselt.