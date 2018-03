Aantal vlinders sinds 1992 met veertig procent afgenomen

Het aantal vlinders in Nederland is sinds 1992 met bijna veertig procent afgenomen. Dat blijkt uit de Vlinderstand 2018 die vorige week door de Vlinderstichting werd gepubliceerd.

Ook andere vliegende insecten als libellen en wilde bijen zijn volgens de Vlinderstichting de laatste jaren afgenomen in aantal.In Drenthe werd vorig jaar een onderzoek gedaan naar de vlinderstand, waarbij onze provincie werd vergeleken met de rest van Nederland. Daaruit kwam naar voren dat het ook in Drenthe steeds minder goed gaat met de vlinders.Actuelere cijfers heeft de Vlinderstichting niet, maar volgens woordvoerder Kers Veling is er geen reden om te denken dat er een verandering is ten opzichte van vorig jaar.Oorzaken van de achteruitgang zijn volgens de stichting lastig te ontrafelen. Toch is er wel een aantal redenen aan te wijzen. Zo is versnippering van het landschap een belangrijke factor voor de terugloop van vlinders. Door de aanleg van landbouwgronden, worden natuurgebieden geïsoleerd en de insecten kunnen niet meer zo vrij bewegen als vroeger.Ook is er volgens de stichting door landbouw een overmaat aan stikstof in Nederland en bovendien is die hoeveelheid sinds 1950 flink toegenomen. Door de stikstof neemt het bloemenaanbod af, waardoor rupsen en vlinders minder voedsel kunnen vinden.Nachtvlinders hebben met name last van lichtvervuiling. Lampen die 's nachts branden, verstoren het ritme van de nachtvlinders. Daardoor planten zij zich niet meer voort of zoeken geen eten.