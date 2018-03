Boekenweek 2018: het favoriete boek van boswachter Hans Kruk

De Boekenweek 2018 staat dit jaar in het teken van natuur. Daarom vertelt elke week iemand uit de Drentse natuur over zijn favoriete boek. Vandaag het boek van boswachter Hans Kruk.

Een hele bibliotheek aan natuurboeken heeft Kruk naar eigen zeggen in zijn boswachtersblog . Maar de liefde verklaarde hij aanHet 1.242 pagina's dikke boekwerk staat ook bekend als de HHT, naar de schrijvers Heimans, Heinsius en Thijsse. "Het is een heerlijk boek, dat mij vroeger vergezelde op mijn lange struintochten door de bossen, over de heide en langs de oevers van het Oude Diepje."Het fijne aan het dikke boek zijn volgens Kruk de bijzondere tekeningen. "De bandvorming of fasciatie van de paardenbloem, of de fraaie pentekening van de doodshoofdzweefvlieg en de pelorische bloemen bij het vingerhoedskruid", dagdroomt Kruk.Maar na een jarenlange liefde, bracht een andere titel het hoofd van Kruk plots op hol. ", achttiende druk uit 1975, was in één keer hét determineerwerkje dat elke natuurvorser moest gebruiken om ook wetenschappelijk verantwoord onze flora op naam te brengen. Het voelde als overspel."Gisteren vertelde boswachter Evert Thomas over zijn favoriete boek. Dat bleek een voorleesboek te zijn, waaruit hij 's avonds zijn kinderen spannende natuurverhalen vertelt.