Gewonde bij ongeluk in Hoogeveen Het ongeluk gebeurde op de Schutstraat in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op de Schutstraat in Hoogeveen zijn vanmiddag twee auto's tegen elkaar gebotst. Eén automobilist raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de op- en afritten van de A28. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De gewonde is naar een ziekenhuis gebracht. Over het letsel is niets bekend.