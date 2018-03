Jouw mening: Vossen afschieten moet kunnen om vogels te beschermen

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Zo slecht dat de Jagersvereniging nu voor een rigoureuze oplossing pleit: vossen afschieten.

In tegenstelling tot weidevogels als de grutto en de kievit, gaat het met de vos juist steeds beter. Die sluipen 's nachts het bos uit en speuren in de natte weidevelden naar broedende of slapende vogels.In een uitzending van Een Vandaag vertelt jager Bjorn van der Veen uit dat de jagers graag 's nachts op de vos willen jagen. Dat is nu nog niet toegestaan. Met een lichtbak is het gemakkelijker om de vos te vinden en af te schieten.Boswachter Gerryt Hoekstra vertelt in dezelfde uitzending dat hij het schieten van vossen enkel als laatste redmiddel ziet. Hij probeert met rasters die onder stroom staan de vossen en andere roofdieren uit het weidevogelgebied te houden. Toch erkent hij dat het wellicht wel nodig is om de vossenpopulatie op den duur te beperken.Wat vind jij? Moeten de jagers meer mogelijkheden krijgen om vossen af te schieten om zo weidevogels te beschermen, of moeten er andere maatregelen komen om ervoor te zorgen dat de vogelaantallen niet nog verder afnemen?We vroegen jullie vorige week of de bestrijding van de eikenprocessierups op een natuurlijke manier moet gebeuren, of dat er ook gebruik gemaakt mag worden van technieken als wegbranden en wegzuigen. 58 procent vindt dat de rups alleen met natuurlijke middelen mag worden verdreven.