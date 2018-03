Deel dit artikel:











Nationale Week van het geld van start De aftrap van de Week van het geld vanochtend in Den Haag (ANP/Patrick van Katwijk)

SMILDE - Vandaag is de landelijke Week van het geld begonnen. Koningin Máxima en Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gaven gezamenlijk het startsein in Den Haag.

Geschreven door Robert Jansema

De leerlingen van christelijk Kindcentrum De Schutkampen gingen vandaag ook meteen met geld aan de slag.



Omgaan met geld

Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, organiseert elk jaar in maart de Week van het geld. Het doel is om jeugd te leren omgaan met geld. Zo’n 5.000 medewerkers van onder andere banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen geven tijdens de Week van het geld gastlessen op onderwijsinstellingen door heel Nederland.



"Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd", zegt Wijzer in Geldzaken op zijn website.



Lespakketten

Tijdens de week van het geld krijgen duizenden leerlingen in heel Nederland les over de voor- en nadelen van geld. Zowel voor het basis,- voortgezet,- als middelbaar onderwijs zijn tal van lespakketten samengesteld.