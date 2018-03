Eigenaar sauna in Peize doet aangifte van naaktbeelden op pornosite

PEIZE - SpaWell, de eigenaar van de sauna in Peize, probeert zo snel mogelijk de naaktbeelden van gasten van pornowebsite Xhamster.com te laten verwijderen.

Manager Roos Landerweert baalt van de beelden, maar benadrukt dat ze vier jaar oud zijn. Op dat moment was SpaWell nog geen eigenaar van de sauna in Peize."We nemen de melding heel serieus", zegt Landerweert. "We hebben direct aangifte gedaan bij de politie. Zij adviseert ons bij het laten verwijderen van de beelden van die website." De manager denkt dat dit de enige beelden zijn die online staan.In de sauna in Peize zijn strenge regels rond camera's. "Er hangen geen camera's in ruimtes waar mensen zich ontkleden of naakt komen", aldus Landerweert. "Daarnaast mogen gasten geen camera's of mobiele telefoons meenemen naar binnen. Die moeten zij achterlaten in kluisjes. Wij controleren hier streng op."