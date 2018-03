Deel dit artikel:











Asser ondernemers willen klanten trekken met megagroot led-scherm Een schets van hoe het er uit komt te zien (fotomontage: Green Ledwall / RTV Drenthe)

ASSEN – Drie ondernemers uit Assen willen meer bezoekers naar de binnenstad trekken met een groot digitaal billboard langs de A28.

“Hier komen maandelijks bijna twee miljoen mensen langs. Als we daar een deel van kunnen verleiden om naar de binnenstad te komen, zijn wij al heel blij”, zegt ondernemer Niels Vanderveen uit Assen.



'Led-mast'

De 'Led-mast' wordt op dit moment gebouwd bij Assen-Noord en moet vanaf 1 mei operationeel zijn. “Het gaat om twee schermen met allebei een oppervlak van honderd vierkante meter. Het is daarmee de grootste van Noord-Nederland”, aldus Vanderveen.



Lokale middenstand

De schermen worden van stroom voorzien door vierhonderd zonnepanelen die om de mast heen staan. Het is de bedoeling dat niet alleen grote bedrijven, maar juist ook lokale middenstanders gebruik gaan maken van het led-scherm. “Normaal gesproken zijn dit soort billboards alleen te betalen voor de top 200-bedrijven van Nederland, maar doordat wij het anders aanbieden, kunnen ook kleine ondernemers hier gebruik van maken”, zegt Vanderveen.



Alles volgens de regels

De schermen komen volgens Vanderveen op 42 meter van de snelweg te staan en is daarmee geen gevaar voor de verkeersveiligheid. “Wij hebben met Rijkswaterstaat en de gemeente Assen om tafel gezeten. Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving die nodig is. Alles klopt en is veilig”, aldus Vanderveen.



Nog meer masten

Vanderveen wil met zijn twee compagnons graag in elke provincie een zelfde mast plaatsen. Inmiddels worden daarvoor al met drie gemeentes gesprekken gevoerd.