Van Naarden naar het Noorden voor de papegaaien in Erica: 'Hier ben ik helemaal happy'

ERICA - Een paar keer per week reed Ruud van Schaik vanuit Naarden op en neer naar de vogelopvang in Erica om vrijwilligerswerk te doen.

Ik kan hier echt mijn ei kwijt Ruud van Schaik

Dat vrijwilligerswerk bij de World of Birds Foundation bevalt zo goed, dat Ruud en zijn vrouw naar de gemeente Emmen zijn verhuisd."Dat is wel min of meer vanwege de vogels", legt Van Schaik uit. "En toen kwamen we in Nieuw-Weerdinge uit.""Het scheelt heel erg veel in reistijd. Toen was het anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Nu ben ik er in twintig minuten", zegt de enthousiaste vrijwilliger met een lach. "Ik kan hier nu vaker komen."Drie jaar geleden kwam Van Schaik bij de World of Birds Foundation tijdens een open dag. "Ik ging toen met pensioen en was zelf altijd al bezig met parkieten kweken. Toen vroegen ze of ik hier vrijwilligerswerk wilde doen."Het werk bevalt hem nog steeds hartstikke goed. "Het is hier geweldig. Het werk is gevarieerd. Ik kan hier echt mijn ei kwijt. Ik zou niet weten wat ik, nu ik met pensioen ben, anders zou moeten doen."Beheerder Michel van der Plas spreekt van een unicum. "We hebben hier de gekste dingen meegemaakt met vrijwilligers. Bijvoorbeeld een stel dat getrouwd is. Maar nog nooit iemand die voor ons naar de gemeente is verhuisd", vertelt hij. "Dat is best bijzonder en daar zijn we blij mee."De papegaaienopvang is altijd op zoek naar nieuwe handen. "Het fluctueert altijd met de vrijwilligers", zegt Van der Plas. "Maar we hebben echt nog een stuk of tien nodig, want het wordt soms wel erg krap." Er zitten namelijk ruim zestienhonderd vogels in de opvang.De vogelopvang is tijdens Kom in de Kas op 7 en 8 april open voor bezoekers.