Jaap van der Haar kandidaat-wethouder Sterk Meppel Jaap van der Haar is de wethouderskandidaat voor Sterk Meppel (Foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

MEPPEL - Voor Sterk Meppel is Jaap van der Haar uit Hamingen de wethouderskandidaat. De 66-jarige Van der Haar was jarenlang penningmeester voor het landelijk partijbestuur van GroenLinks.

Geschreven door Margriet Benak

Ook was hij voorzitter van GGZ Nederland en is hij bestuurder bij een maatschappelijke vastgoedorganisatie.



Sterk Meppel-lijsttrekker Elisabeth Bakkenes maakte de kandidatuur van Van der Haar zojuist bekend in het RTV Drenthe-programma Drenthe Kiest.



Capabel bestuurder

Volgens Bakkenes is Jaap van der Haar een "zeer capabel bestuurder, die Sterk Meppel goed in het college kan vertegenwoordigen."



Dat hij landelijk bestuurslid is geweest bij GroenLinks en nu actief wordt voor een lokale partij, maakt volgens Sterk Meppel en Van der Haar niets uit. "Ik heb nu tijd om iets voor mijn stad te betekenen", zegt hij. 'Hamingen ligt officieel weliswaar in de gemeente Staphorst, maar ik woon 500 meter over de grens van Meppel en voel me Meppeler. Ik heb nu alle tijd om me in te zetten voor de lokale belangen in Meppel."



Buiten college in 2014

Sterk Meppel was vier jaar geleden met de gemeenteraadsverkiezingen met vijf zetels opnieuw de grootste partij in Meppel en begon de collegeonderhandelingen. Uiteindelijk viel de partij buiten het college van B en W, omdat Sterk Meppel te lang vasthield aan haar beoogde wethouderskandidaat Myriam Jansen.



Jansen was ook al vier jaar wethouder geweest. Voor de andere partijen, VVD en PvdA, bleek zij onaanvaardbaar. Sterk Meppel kwam op het laatste moment nog met een andere wethouderskandidaat, maar dat was te laat. Meppel kreeg uiteindelijk een college met VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie.



Volgens Bakkenes wil Sterk Meppel niet dezelfde fout maken als de vorige keer, "en daarom presenteren wij nu deze wethouderskandidaat met een goede staat van dienst als het gaat om besturen", zegt ze in Drenthe Kiest.