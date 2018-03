Deel dit artikel:











Werkstraf voor stelen bijna 66.000 euro uit kas kantorencomplex in Hoogeveen De penningmeester stal vijf jaar lang geld uit de kas (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 50-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot 150 uur werkstraf voor verduistering. Daarnaast legde de rechter in Assen hem als waarschuwing drie maanden voorwaardelijke celstraf op.

De man was van juni 2011 tot juli 2016 in Hoogeveen penningmeester van de Vereniging van Eigenaren van een kantorencomplex. Zijn post werd in juli 2016 overgenomen. De overdracht van de boekhouding ging niet vanzelf. De nieuwe penningmeester miste rekeningafschriften.



Bijna 66.000 euro

Via internet kwamen de vermiste afschriften alsnog boven water. Vanaf juni 2011 bleek de voormalige penningmeester geld over te hebben geboekt naar zijn eigen vennootschappen. Ook verdwenen bedragen naar een rekening in Haaksbergen, waar de man destijds woonde. In totaal verduisterde de Enschedeër bijna 66.000 euro.



'Gierend uit de bocht'

De man verscheen zonder advocaat in de rechtszaal. "Ik kan wel een heel verhaal ophangen, maar ik ben gewoon gierend uit de bocht gevlogen”, zei hij. De benadeelde partij liet de oud-penningmeester failliet verklaren en op zijn woning werd beslag gelegd.



Oprecht spijt

Door de verkoop van zijn woning kon de man het gestolen geld uiteindelijk terugbetalen. De rechter hield er bij de straf rekening mee dat de man geen strafblad had en oprecht berouw toonde. Een onvoorwaardelijke celstraf vond ze daarom te ver gaan.