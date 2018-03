Assenaren mogen meedenken over de toekomst Koopmansplein

ASSEN - Assenaren moeten gaan meedenken over hoe het Koopmansplein er in de toekomst komt uit te zien. Daartoe roept de gemeente haar inwoners op.

Met de campagne 'Mijn Koopmansplein' wil wethouder Anry Kleine Deters Assenaren betrekken bij de metamorfose van het stadshart. Zij kunnen vanaf volgende week maandag via een luchtfoto van het Koopmansplein het plein intekenen en volschrijven.De campagne wordt gedeeld via onder meer Facebook, Twitter, Instagram, een eigen website en informatie in het stadhuis. Ook organiseert de gemeente op een van de zaterdagen in april een activiteit op het Koopmansplein om met inwoners en bezoekers in gesprek te gaan.Naast inwoners en bezoekers staan ook gesprekken met vastgoedpartijen en ondernemers over hun wensen voor het Koopmansplein op het programma. Verder zoekt de gemeente aansluiting met het onderwijs. Zo gaan zestig leerlingen uit het eerste jaar van het Technasium van het Dr. Nassau College het ontwerp van het plein als project uitvoeren.De ideeën kunnen tot 1 mei worden ingediend. Daarna haalt de gemeente de grote lijnen uit alle ingediende ideeën. Met deze grote lijnen wordt een ontwerpbureau aan het werk gezet. Halverwege mei worden de eerste schetsen over de mogelijke invulling van het plein gepresenteerd.Eerder gaf wethouder Anry Kleine Deters al aan dat de metamorfose van het Koopmansplein leeft. Zij werd aan alle kanten in de stad aangeklampt door inwoners met ideeën voor het plein Inmiddels komen de miljoenen binnen voor een metamorfose van het Koopmansplein. De gemeenteraad van Assen zegde onlangs al drie miljoen euro toe en ook vastgoedpartijen hebben vele miljoenen beloofd. Vandaag heeft de gemeente een aanvraag van nog eens drie miljoen euro ingediend bij de provincie.