Politie hekelt gedrag omstanders bij dodelijk ongeluk Stadskanaal

STADSKANAAL - Het gedrag van omstanders bij het ongeluk, waarbij vanochtend in Stadskanaal een 84-jarige vrouw omkwam, leidde tot flinke irritatie bij politieagenten.

Na het ongeluk, waarbij twee auto's betrokken waren, werd een deel van de Poststraat afgezet. Op Facebook benadrukt een van de agenten dat op de afzetlinten 'Verboden Toegang Politie' staat. "Waarom denken mensen dan toch dat zo'n afzetting niet voor hen is?" schrijft hij. Je kunt een agent volgens hem niet erger irriteren dan door een afzetting te lopen.Een zone wordt afgezet om de situatie overzichtelijk te houden en sporen intact te houden, legt hij uit. Omstanders die de afzetting negeren om bijvoorbeeld een foto te maken, zoals dat vanochtend gebeurde, kunnen rekenen op een hoop onbegrip. "Dan heb je ze niet op een rijtje! Het liefste geef ik je op z'n minst een schop onder je kont. Maar dat doe ik dan maar weer niet..."Veel hulpverleners rukten vanochtend uit naar de Poststraat. Behalve de politie en een ambulance waren er zeven brandweerauto's. Ook de bestuurder van de andere auto die bij het ongeluk betrokken was, sprong in het water om de vrouw te redden. Helaas kwam alle hulp te laat voor het bejaarde slachtoffer.