Coevorden wil plan voor zonnepark bij N34 doorzetten Aan het Dwarspad bij Coevorden moet een 22 hectare groot zonnepark komen (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

DEN HAAG/COEVORDEN - De gemeente Coevorden wil het plan voor de aanleg van een zonnepark van 22 hectare aan het Dwarspad bij de N34 doorzetten. Dat bleek vandaag bij de Raad van State.

Daar ging de gemeente in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter. Die gaf melkveehouder Albert Prinsen uit Zwinderen, die geen voorstander van een zonnepark bij Coevorden is, vorig jaar gelijk.



'Militair terrein'

Prinsen vond het niet correct dat Solarfields en Energiestreek een tijdelijke vergunning van tien jaar voor de zonnecollectoren kregen via een eenvoudige procedure. Hij gelooft niet dat het zonnepark na tien jaar wordt afgebroken en vond dat er een uitgebreide vergunningsprocedure gevolgd moest worden.



Prinsen is niet blij met zonnepark. Volgens hem gaat het op een militair terrein lijken. "Er komen hekken om de zonneakkers waar ik met mijn weilanden precies tussen zit", aldus de veehouder.



Nieuw bestemmingsplan

Inmiddels heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan gemaakt en een nieuwe vergunning verleend. Tegen dat bestemmingsplan kunnen nog bezwaren worden ingediend.



De Raad van State doet over enkele weken uitspraak of de tijdelijke vergunning terecht verleend is.