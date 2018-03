Kjeld Nuis en Janneke Ensing Drentse sporters van het jaar

HOOGEVEEN - Schaatser Kjeld Nuis en wielrenster Janneke Ensing zijn vanavond in Theater De Tamboer in Hoogeveen uitgeroepen tot Drents sportman en -vrouw van het jaar 2017.

Emmenaar Nuis werd tweede op het EK Sprint in januari vorig jaar. Daarmee plaatste hij zich rechtstreeks voor de WK afstanden in Gangneung.Op de Olympische baan in Zuid-Korea veroverde de Emmenaar voor het eerst in zijn carrière goud. Hij versloeg op de 1.000 meter in een direct duel Kai Verbij. De gouden tijd van Nuis was 1.08,26. Op de 1500 meter, tijdens hetzelfde WK afstanden, bewees hij dat hij in de vorm van zijn leven was. Zijn tijd van 1.44,36 was goed voor zijn tweede gouden medaille Ook plaatste Nuis zich tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Thialf voor het eerst in zijn carrière voor de Olympische Spelen. Daar pakte hij eind vorige maand twee gouden medailles op de 1.000 en 1.500 meter.Kjeld Nuis was niet bij het sportgala in Hoogeveen; zijn manager André Boskamp nam de prijs - uit handen van burgemeester Eric van Oosterhout - in ontvangst.Janneke Ensing uit Gieten werd verkozen tot sportvrouw van het jaar. Zij maakte in 2017 een succesvolle overstap naar de Italiaanse wielerploeg Alé Cipollini. Gelijk in januari won ze het bergklassement en werd ze tweede in de eindrangschikking van de Australische Santo Women’s Tour. Verder kwamen er verschillende topnoteringen in de klassiekers bij.In september schreef ze de Boels Ladies Tour op haar naam en een week later won ze de eerste etappe in de Italiaanse Giro della Toscana.Behalve wielrenner, staat Ensing ook vaak op het ijs. Ze won de mass-start vorig jaar en werd tweede op het NK Marathonschaatsen.Judoka Marit Kamps uit Assen werd uitgeroepen tot sporttalent van het jaar. Kamps werd vorig jaar Nederlands Kampioen bij de dames tot 18 jaar in de categorie +70 kilogram. Op het NK senioren behaalde ze een bronzen medaille. Op het Europees Kampioenschap in Litouwen werd ze eveneens derde.De handbalheren van Hurry Up wonnen - net als vorig jaar - de titel sportploeg van het jaar. In 2017 zetten ze een unieke presentatie neer: de ploeg uit Zwartemeer bereikte als eerste en enige Nederlandse club ooit, de halve finale van de EHF Challenge Cup. Daarnaast eindigde de ploeg van Martin Vlijm op de derde plaats in de eredivisie, een unieke prestatie in de clubgeschiedenis. Sinds september komt Hurry Up uit in de BENE-league.Vv Noordscheschut werd uitgeroepen tot duurzaamste sportclub van de provincie. De publieksprijs voor de actiefste vereniging ging naar de Hi5club, een hardloopgroep voor mensen met een verstandelijke beperking.