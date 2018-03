Deel dit artikel:











Hilbert van der Duim schaart zich achter petitie voor ijsbaan in Assen Hilbert van der Duim wil graag een ijsbaan in Assen (Foto: VolkerWessels)

ASSEN - Tweevoudig wereldkampioen allround schaatsen Hilbert van der Duim heeft zich achter de petitie geschaard voor het behoud van alle ijssporten in Assen.

Dat is een initiatief van Supportersgroep Assen Rams Forever. Zij vindt dat zonder een volwaardige kunstijsbaan met voldoende toeschouwerscapaciteit een decennialange traditie van (inter-)nationale wedstrijden voor Drenthe verloren dreigt te gaan.



Van der Duim is het daarmee eens. Hij steunt de petitie die de gemeente Assen en bouwer VolkerWessels oproept om op korte termijn te beginnen met de bouw van een volwaardige kunstijsbaan in Assen.