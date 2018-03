Liveblog: FC Oss maakt gelijk tegen FC Emmen: 2-2

VOETBAL - Zelf winnen en dan hopen op hulp van RKC. Alleen dan pakt FC Emmen vanavond voor het eerst in 15 jaar een prijs: de 3e periodetitel.

De eerste opdracht is in ieder geval geen gemakkelijke, want FC Oss wist de laatste vijf thuisduels te winnen.Volg FC Oss - FC Emmen vanavond LIVE op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder..