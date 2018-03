Deel dit artikel:











Kabinet komt met actieplan tegen tekort aan personeel in de zorg Minister De Jonge tijdens zijn bezoek aan Emmen. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - Het kabinet komt woensdag met plannen om het groeiende tekort aan personeel in de zorg het hoofd te bieden. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens een CDA-bijeenkomst in Emmen.

Geschreven door Steven Stegen

De Jonge ging daar ook kort in op de problemen bij de Treant Zorggroep, maar ziet geen pasklare oplossing.



De CDA-minister wil samen met VVD-collega Bruno Bruins van Medische Zorg werken aan oplossingen voor de lange termijn. "We zullen onderwijs en zorg nog beter om tafel moeten krijgen, zodat er voldoende mensen worden opgeleid. Misschien moet je de numerus fixus voor bepaalde studies wel loslaten. Of je moet de zorg aantrekkelijker maken voor zij-instromers of herintreders. Of geef mensen met een parttime baan meer uren. En ook de bureaucratie kan wel wat minder", betoogde De Jonge.



Het kabinet wil dat per arbeidsregio gekeken wordt wat de problemen zijn en hoe die kunnen worden opgelost. Van de cijfers wordt minister De Jonge niet vrolijk: "Als we niets doen dan hebben we over drie jaar landelijk een tekort van 125.000 mensen. En jaarlijks keren 80.000 mensen de zorg de rug toe en kiezen ze voor een andere baan."



Treant

De problemen bij de Treant Zorggroep, dat met een tekort aan kinderartsen kampt en daarom tijdelijk in het Scheper Ziekenhuis in Emmen geen kindergeneeskunde en verloskunde kan bieden, worden door de ministers op de voet gevolgd. "Een pasklare oplossing hebben wij ook niet. Maar het lijkt mij raadzaam dat Treant samenwerking zoekt met andere partners of kijkt hoe er intern met capaciteit geschoven kan worden." Artsen naar Emmen trekken door extra geld te bieden vindt de minister geen echte oplossing.