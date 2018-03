Zege FC Emmen niet genoeg voor periodetitel

VOETBAL - Niet FC Emmen, maar FC Dordrecht heeft de 3e periodetitel in de wacht gesleept. De Drentse club deed zelf wat het doen moest, winnen bij FC Oss met 2-3, maar FC Dordrecht won ook en pakt de prijs en de bijbehorende 55 duizend euro.

FC Emmen blijft in de reguliere stand staan op plek 5 en deed goede zaken om de eerste ronde van de play-offs te ontlopen.De bovenste vier ploegen (behoudens de Jong-teams en vanzelfsprekend de kampioen) stromen in de play-offs pas in de tweede ronde in. Op dit moment zijn dat: Fortuna Sittard (53 punten), Telstar (51), FC Emmen (49) en De Graafschap (45). De eerste concurrent voor deze vier ploegen is FC Dordrecht en die ploeg heeft 43 punten). FC Emmen staat dus zes punten los van Dordrecht.Dick Lukkien had na afloop een tweeledig gevoel. "Ik baal natuurlijk van het feit dat we de periodetitel zijn misgelopen, maar aan de andere kant ben ik blij hoe we ons vanavond hebben gerevancheerd. Niet alleen ten opzichte van de verloren wedstrijd van vrijdag tegen Jong AZ, maar ook in deze wedstrijd. We hebben ons in de tweede helft goed herpakt na een slechte eerste."FC Emmen kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar was de 1-0 en 2-1 binnen no time kwijt. Mario Bilate, voor het eerst sinds 3 november in de basis bij FC Emmen, zorgde na negen minuten voor de 0-1. Het was voor de spits zijn eerste goal in Drentse dienst. Twee minuten later was het echter alweer gelijk. Een inschattingsfout in de Emmer-defensie, met Telgenkamp in een negatieve hoofdrol, zorgde voor de gelijkmaker. Het was Fatih Kamaci die raak kopte.Emmen kreeg maar geen grip op het spel van FC Oss en Dick Lukkien greep snel in. Na een half uur bracht hij Michael Chacon voor Hilal Ben Moussa, die zwaar teleurgesteld het veld verliet.Kort na de wissel kwam Emmen opnieuw op voorsprong. Glenn Bijl was het eindstation na een prima aanval en dito assist van Cas Peters. Weer wist Emmen die voorsprong niet vast te houden, al duurde het ditmaal iets langer alvorens Oss de gelijkmaker scoorde. Om precies te zijn vijf minuten. Richard van der Venne reageerde wel op een diepe bal, terwijl de Emmer-defensie vooral naar elkaar keek: 2-2. De tussenstand bij FC Dordrecht - RKC was op dat moment nog steeds 0-0, waardoor Emmen dus twee keer heel kort virtueel periodekampioen was.Toch mocht FC Emmen van geluk spreken dat het bij rust 2-2 was. De kansenverhouding in de eerste helft was namelijk 6-3.In de tweede helft speelde Emmen compacter en oogde het allemaal wat stabieler. De 2-3 was dan ook niet onterecht. Cas Peters was de maker van die goal vanaf de strafschopstip. De aanvaller mocht aanleggen nadat hij zelf werd gevloerd in de zestien. De 13e treffer van Peters bleek dus uiteindelijk voldoende voor de zege.