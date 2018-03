Deel dit artikel:











Eigenaresse Bospub: Iedereen die een modderbad wil, is welkom De weg naar de Bospub is veranderd in een modderpoel (foto: ANP/Valerie Kuypers)

DWINGELOO - Wie een bezoek wil brengen aan de Bospub in Dwingeloo, staat deze dagen voor een uitdaging. De zandweg er naartoe is veranderd in een modderpoel.

"Iedereen die een modderbad wil, is welkom", klinkt het sarcastisch uit de mond van eigenaresse Aniek van der Meiden. Auto's komen vast te zitten in de modder en dat heeft tot gevolg dat de klanten wegblijven.



Weg afgesloten

"De gemeente heeft afgelopen zaterdag de weg afgesloten", zegt Van der Meiden. "Dat is niet de oplossing, maar wel een tijdelijke om ongelukken te voorkomen." Afgelopen weekend reed een auto tegen een paaltje. Ook raakte iemand een schoen kwijt op de onbegaanbare toegangsweg. "Een verschrikkelijk weekend voor ons", blikt Van der Meiden terug.



Smeken om een oplossing

Van der Meiden zette verkeersregelaars in om bestuurders te begeleiden en legde rijplaten in het aangrenzende land, waar auto's over konden rijden. Al vijf jaar is de uitbaatster in gesprek met de gemeente Westerveld over de weg. De laatste maanden is de situatie verslechterd. "Ik ben nu vanaf oktober aan het smeken hier wat aan te doen."



Dat heeft tot dusver niet tot resultaat geleid. De gemeente zag het als een probleem van de uitbaatster zelf en niet als de eigen verantwoordelijkheid.



Gesprek met wethouder

Nu ze de publiciteit heeft gezocht, blijkt de gemeente toch bereid tot overleg. Morgen heeft Van der Meiden een gesprek met verkeerswethouder Homme Geertsma. "Ik wil een duurzame oplossing. Er moet iets aan de afwatering gebeuren hier en de weg moet worden verhard."



De gemeente Westerveld wilde vandaag niet reageren.